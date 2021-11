Carro com placa de Lagarto capota entre Itabaiana e Campo do Brito

Na manhã desta quarta-feira, 3, um Volkswagen Voyage com placa policial do município de Lagarto capotou na rodovia que liga os municípios de Campo do Brito a Itabaiana. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

O fato ocorreu em um dos trechos da pista que está sem a pavimentação asfáltica, já que a rodovia está sendo refeita pelo Governo do Estado, o que exige atenção redobrada dos condutores que por lá trafegam.

Procurada pela reportagem do Portal Lagartense, a Polícia Militar informou não ter sido acionada para acompanhar o caso. Também não há informações sobre feridos. “Quando não nos chamam, geralmente, é porque houve apenas danos materiais”, observou a PM.