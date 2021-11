Lagarto divulga novo cronograma de vacinação contra a covid-19

A Prefeitura de Lagarto divulgou um novo cronograma de vacinação contra a covid-19 para ser executado nesta quarta, 03, e quinta-feira, 04. Ele chama a atenção da população para a aplicação da 3ª, 2ª e 1ª dose do imunizante.

3ª dose ou dose de reforço

Segundo o cronograma, podem receber a 3ª dose os idosos com 60 anos ou mais, que receberam a segunda dose há pelo menos seis meses; os trabalhadores do saúde, que receberam a segunda dose há pelo menos seis meses em Lagarto; e os maiores de 18 anos com alto grau de imunossupressão e que tenham recebido a segunda dose há pelo menos 28 dias.

1ª e 2ª dose

Para receberam a primeira dose, o Município está chamando os adolescentes com idades entre 12 e 17 anos e os cidadãos maiores de 18 anos. Já para a segunda dose, a Prefeitura de Lagarto antecipou a aplicação das vacinas AstraZeneca e Pfizer para todas as pessoas que receberam a primeira dose há pelo menos dois meses. Quem recebeu a Coronavac deve aguardar a data agendada no cartão de vacinação.

Pontos de vacinação

Os imunizantes estarão sendo aplicados, de 08h às 12h e das 13h às 16h, na Clínica de Saúde da Família Dr. Davi Marcos de Lima e nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros Campo da Vila e Cidade Nova e dos povoados Brasília, Colônia Treze e Jenipapo. Já o Centro de Vacinação funcionará de 08h às 12h e das 13h às 21h; enquanto o drive-thru, situado na Praça José Domingos Vieira, das 09h às 14h.