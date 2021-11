Eventos já podem ser realizados sem limite de público em Sergipe

Os eventos festivos realizados em Sergipe já podem ocorrer sem a limitação de público. É que, no dia 1º de novembro, entrou em vigor a segunda fase da ampliação da participação popular em eventos, regulamentada por um decreto estadual de enfrentamento à pandemia de covid-19, que foi publicado no começo de outubro.

Entretanto, mesmo com a flexibilização, os eventos devem seguir alguns protocolos, tais como: ter a autorização da Secretaria de Estado da Saúde, o público comprovar que está devidamente vacinado com as duas doses ou dose única, ou apresentar algum teste que comprove a não infecção pela covid-19. O uso de máscara permanece obrigatório.

Em Sergipe, até a última quarta-feira, 02, 278.511 pessoas testaram positivo para a covid-19 e 6.031 morreram. Já a cobertura vacinal de primeira dose está em 73,61% e 50,07% da população está com a imunização completa.