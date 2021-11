Prefeitura de Lagarto leva atendimento odontológico para população dos povoados nesta semana

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Saúde, continua levando o serviço de saúde bucal móvel, o odontomóvel, para diversas regiões da cidade.

Nesta semana, entre os dias 03 e 05, o serviço irá atender a população do povoado Açuzinho, do Bairro Pratas e do Assentamento Antonio Conselheiro.

De acordo com a Prefeitura de Lagarto, O Odontomóvel atende mais de 100 pacientes por semana e conta com uma estrutura excelente, profissionais capacitados e atendimento humanizado, para levar mais saúde e sorriso para os lagartenses.

Confira o cronograma desta semana:

03/11- Povoado Açuzinho

04/11- Bairro Pratas

05/11- Ass. Antônio Conselheiro

Com informações da Prefeitura Municipal de Lagarto