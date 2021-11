Fazenda da Esperança em homenagem a Dom Mario Rino Sivieri será inaugurada em dezembro

A Fazenda da Esperança Dom Mario Rino Sivieri, situada no povoado Candeal, na zona rural de São Cristóvão, será inaugurada no próximo dia 12 de dezembro, às 10h, com uma Santa Missa de inauguração. A cerimônia será presidida pelo arcebispo metropolitano de Aracaju, Dom João José Costa, e concelebrada pelo frei Hans Stapel, OFM., fundador da Fazenda da Esperança.

O nome da obra social em São Cristóvão é uma homenagem (In memoriam) ao ex-pároco de Lagarto e o terceiro bispo diocesano de Propriá, considerado cofundador da comunidade terapêutica que atua desde 1983, em várias partes do mundo, no processo de recuperação de pessoas que buscam a libertação de seus vícios, principalmente do álcool e das drogas ilícitas.

Já o imóvel foi cedido pela Arquidiocese de Aracaju e tem capacidade inicial para acolher 30 jovens do sexo masculino. Segundo a Arquidiocese de Aracaju, a Fazenda Dom Mario Rino Sivieri vai acolher boa parte dos acolhidos da unidade de Gararu-SE, a qual teve que encerrar as suas atividades após uma decisão do Bispo de Propriá, Dom Vitor Agnaldo de Menezes.



Entenda: Fazenda da Esperança perde unidade construída por Dom Mario em Sergipe

Cabe destacar que Dom Mario Rino Sivieri, embora fosse natural da Itália, escolheu viver a sua aposentadoria episcopal em uma das Fazendas da Esperança que ajudou a fundar em Lagarto. Foi lá que desenvolveu suas últimas atividades servindo como um pai para aqueles que sofriam com a dependência química.

O religioso faleceu no dia 03 de junho de 2020, aos 78 anos, em um hospital da capital sergipana, após não resistir a complicações causadas pelo diabetes e por um Acidente Vascular Cerebral. Seu passamento entristeceu o mundo católico e, em especial, os lagartenses.

Veja também: Memória de Dom Mario Rino Sivieri será perpetuada por ilustres lagartenses