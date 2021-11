Orquestra Sinfônica de Sergipe realiza concerto ‘Amazônia’

A regência é do diretor da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, de Belém do Pará, maestro Miguel Campos Neto; já o solista será o timpanista-chefe da Orquestra Sinfônica Brasileira, Rodrigo Foti. No programa, serão executadas obras de Augusta Holmès, Heitor Villa-Lobos e Pierre Thilloy.