Campanha de multivacinação é prorrogada até 30 de novembro

As crianças e adolescentes, com idade entre zero e 15 anos, que estão com vacinas atrasadas têm mais uma chance de atualizar a caderneta de vacinação. Isso porque,o Ministério da Saúde prorrogou até o dia 30 deste mês a Campanha Nacional de Multivacinação, que terminaria na última sexta-feira, dia 29. Em Sergipe, 45 mil crianças e adolescentes compareceram às unidades de saúde, enquanto foram aplicadas 30 mil doses.

A gerente do Programa Estadual de Imunização, Sândala Teles, explicou que a diferença entre comparecimento e doses aplicadas está no fato de que parte das crianças e adolescentes que foram às unidades de saúde estavam com a caderneta de vacinação atualizada. “Estamos convidando os pais que, por alguma razão não puderam ir a uma unidade em outubro, que aproveitem este mês de novembro para colocar em dia as vacinas de sua criança”, ressaltou a gerente.

Sândala Teles lembrou que a campanha de multivacinção contempla todas as vacinas que estão na rotina do calendário nacional, a exemplo da BCG, pólio, penta, difteria, coqueluche, tétano, pneumocócica, tríplice e meningocócica. “A mobilização nacional visa melhorar a cobertura vacinal dos imunopreviníveis que está baixa em todo país. Por isso a preocupação em prorrogar a campanha, para que a gente possa melhorar esses índices”, reforçou a gerente, informando que o ideal é alcançar 95% do público alvo. Em Sergipe, até o mês anterior à campanha, a cobertura das vacinas de rotina girava em torno dos 78%.

Fonte: Governo de Sergipe