PF de Sergipe apreende toneladas de maconha em carga de produtos de limpeza

Na tarde desta quarta-feira, 3 de novembro, a Polícia Federal em Sergipe apreendeu mais de cinco toneladas de maconha, que estavam sendo transportadas em uma carreta bitrem, no meio de uma carga lícita de produtos de limpeza.

De acordo com informações da Polícia Federal, a apreensão foi realizada após o recebimento da informação de que um grande carregamento de maconha estaria sendo transportado por uma carreta bitrem e que teria como destino a Região Nordeste, onde a droga seria distribuída nos Estados de Sergipe, Alagoas e Pernambuco.

Foi realizada operação “barreira policial na rodovia BR 101”, próxima a cidade de Estância/SE com o objetivo de identificar e apreender a droga que estava sendo transportada.

No começo da tarde, os Policiais Federais abordaram a referida carreta, com placa do Estado do Paraná. Durante a revista na carroceria foi encontrado o carregamento de maconha, que estava sobre uma carga de produto de limpeza.

A carreta estava sendo conduzida por um homem de 24 anos de idade, natural do Paraná/PR, o qual foi conduzido até a Superintendência da Polícia Federal em Sergipe, onde foi autuado por Tráfico Interestadual de drogas e encaminhado ao Sistema Penitenciário do Estado, ficando à disposição da Justiça Estadual.

Fonte: Polícia Federal de Sergipe