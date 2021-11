Graças a uma emenda de R$ 6 milhões, destinada pelo deputado federal Fábio Reis (MDB), o Conjunto Laudelino Freire, em Lagarto, está recebendo pavimentações asfálticas. Os trabalhos, segundo consta, já estão em fase de conclusão.

Com a previsão, o deputado – que está em Brasília-DF – usou suas redes sociais para comemorar. “Assim que finalizar essa pavimentação no Laudelino essa semana, fecharemos 63 ruas pavimentadas no município de Lagarto”, destacou Fábio.