Suspeito de comandar tráfico de drogas morre durante abordagem policial em Sergipe

Um homem de 33 anos, suspeito de comandar o tráfico de drogas na região do Mutirão, no conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro, morreu ao reagir a uma abordagem realizada pelo Departamento de Narcóticos (Denarc) na noite da última quarta-feira (03).

As diligências ocorreram na residência dele, no município. No local foram encontrados 40 quilos de maconha, que foi apreendido e levado para a delegacia. O homem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.