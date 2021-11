Rede Municipal de Lagarto retoma às aulas presenciais

Na última quarta-feira, dia 03, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), deu inicio a retomada das aulas presenciais para cerca de 14 mil alunos da Rede Pública Municipal de Ensino.

Durante a manhã desta quarta-feira, a prefeita Hilda Ribeiro, acompanhada dos secretários de Educação Professor Magson Almeida e o de Comunicação, Lucas Lacerda, esteve em algumas unidades de Educação Infantil do município para acompanhar esse primeiro dia de aula.

“Nossos estudantes retornaram as suas atividades escolares de forma híbrida, com toda segurança, conforto e por isso fiz questão de conferir de perto a felicidade no rosto destes. Feliz por poder compartilhar esse momento que parecia que nunca ia chegar, mas chegou, graças a Deus. Vale lembrar as escolas que foram preparadas com amor para recebê-los. Graças ao esforço da Prefeitura com o Projeto Renova Escola conseguimos revitalizar mais de 60% das unidades de ensino fundamental e Creches. É um retorno com mudanças e garantia de bem estar”, destacou a Prefeita Hilda Ribeiro.

O secretário Magson Almeida, que também esteve acompanhando e envolvido nas brincadeiras com os personagens do Mundo Disney, falou da importância de seguir os protocolos de biossegurança estabelecidos pela Vigilância Sanitária.

“Todos os alunos tiveram sua temperatura conferida, usavam máscaras, álcool gel e passaram por um tapete de higienização. Os professores e as equipes de apoio e administrativa também seguiram os protocolos, para proteger as crianças”, acrescentou.

