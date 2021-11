Governo reestrutura rodovia que liga Campo do Brito e Macambira

No entroncamento da rodovia SE-170 que liga Campo do Brito à Macambira na SE-255, no Território Agreste Sergipano, é possível ver o andamento da obra de reestruturação da rodovia, com máquinas na pista e equipes trabalhando. São aproximadamente 9,30 km em obras que darão melhor trafegabilidade e segurança para os motoristas.

A obra é executada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e tem investimentos do Governo de Sergipe, no valor de mais de R$ 4 milhões. A rodovia tem largura de 8 metros, com acostamento, onde serão utilizadas mais de 7 mil toneladas de asfalto.

Segundo o engenheiro civil responsável pela obra, Bruno Oliveira, hoje as equipes da empresa contratada trabalham na adição de brita ao asfalto que foi reciclado.“Estamos hoje retirando o asfalto antigo para reutilizar na obra, funciona assim: é retirado o asfalto da via e remanejando, a ele é adicionando a brita, para em seguida ser feita a imprimação, que consiste na aplicação de camada de material asfáltico sobre a superfície da base concluída”, explica.

O engenheiro acrescenta que, entre as ações realizadas nas próximas fases, está a colocação de um revestimento que permita condições de aderência para melhorar a qualidade do asfalto. Quando esta parte estiver concluída, será implantada a sinalização horizontal e vertical, com pintura de faixas, placas de sinalização vertical e tachas refletivas.

