Ciro suspende pré-candidatura à presidência após PDT apoiar PEC dos Precatórios

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes afirmou nesta quinta-feira (4) que suspenderá sua pré-candidatura à presidência da República após 15 dos 21 deputados do PDT presentes na Câmara dos Deputados na votação do texto-base da PEC dos Precatórios apoiarem a medida.

“Há momentos em que a vida nos traz surpresas fortemente negativas e nos coloca graves desafios. É o que sinto, neste momento, ao deparar-me com a decisão de parte substantiva da bancada do PDT de apoiar a famigerada PEC dos Precatórios“, escreveu Ciro, em sua conta no Twitter.

“A mim, só me resta um caminho: deixar a minha pré-candidatura em suspenso até que a bancada do meu partido reavalie sua posição. Temos um instrumento definitivo nas mãos, que é a votação em segundo turno, para reverter a decisão e voltarmos ao rumo certo”, continuou, em outra mensagem.

Para Ciro, votar a favor da medida é o mesmo que “compactuar com as farsas e os erros bolsonaristas”.

“Justiça social e defesa dos mais pobres não podem ser confundidas com corrupção, clientelismo grosseiro, erros administrativos graves, desvios de verbas, calotes, quebra de contratos e com abalos ao arcabouço constitucional.”

Fonte: CNN/Brasil