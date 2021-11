Comunidades quilombolas de Lagarto e região receberão alimentos

Até o dia 10 de novembro, a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias) realiza a entrega de cestas de alimentos a comunidades quilombolas localizadas em 12 municípios sergipanos. O Governo de Sergipe está destinando 2.500 cestas às comunidades não contempladas pelas entregas recentemente realizadas pela Fundação Palmares. Ao final da ação, somando as duas entregas, cerca de 5.300 cestas básicas terão sido entregues a 45 comunidades quilombolas de Sergipe.

A assistente social diretora de Inclusão e Direitos Humanos da Seias, Lídia Anjos, explica sobre os critérios utilizados para definição dos quantitativos destinados a cada comunidade. “O número de cestas foi definido a partir de critérios de razoabilidade e com base numa média calculada a partir de informações adquiridas em fontes oficiais, como o Cadastro Único Para Programas Sociais (CadÚnico), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e o Ministério Público Federal (MPF)”, conta.

Ainda segundo a diretora, a Seias decidiu ampliar o número de cestas com as quais havia se comprometido inicialmente, a partir da informação, recebida das lideranças quilombolas, de que a realidade atual da demanda é maior que a formalizada nas fontes oficiais. “Por isso, se faz tão necessária a atualização de informações sobre as comunidades. Isso auxiliará na gestão da política quilombola a ser construída com as comunidades. Nos comprometemos a prestar as orientações e fazer as articulações necessárias para atualizar os dados quilombolas a partir do Cadastro Único, banco de dados oficial da política de Assistência Social. Esse processo deverá se iniciar assim que as lideranças entregarem, à Diretoria de Direitos Humanos da Seias, uma relação atualizada com nomes das pessoas, CPF, NIS, dados para contato, indicação de quilombo e município”, destacou Lídia.

Comunidades contempladas

Os municípios e as respectivas comunidades quilombolas que estão sendo contempladas pela Seias são: Amparo do São Francisco (Lagoa dos Campinhos), Brejo Grande (Carapitanga, Brejo Grande, Brejão dos Negros e Resina), Canhoba (Caraíbas), Estância (Porto D’Areia e Curuanhas), Frei Paulo (Catuabo), Japaratuba (Patioba), Lagarto (Campo dos Crioulos, Crioulos, Madanela, Pindoba e Saco do Tigre), Pirambu (Alagamar), Porto da Folha (Mocambo), Riachão do Dantas (Forras e Palmares), Simão Dias (Sítio Alto), Siriri (Castanhal e Lagoa Grande).

