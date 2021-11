Sergipe registra mais 17 casos da variante Delta

Na última quarta-feira, dia 03, Sergipe registrou mais 17 casos da variante Delta. A informação foi confirmada pelo superintendente do Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen), Cliomar Alves.

De acordo com ele, 14 casos foram confirmados em Aracaju, um Itabaiana, outro na Barra dos Coqueiros e um de uma pessoa que mora no Rio de Janeiro e fez o teste em Sergipe. As amostras haviam sido enviadas para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. Com isso, o estado chega a 29 registros da variante, o primeiro caso foi contabilizado no dia 14 de setembro.