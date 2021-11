Governo de Sergipe amplia a capacidade de público nos estádios

Após uma reunião do Comitê Técnico-Cientifico e de Atividades Especiais (Ctcae), ocorrida ontem, 04, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, decidiu ampliar de 50% para 75% a capacidade de público no estádios.

Contudo, para acessar as praças esportivas, os torcedores devem estar vacinados com as duas doses ou dose única da vacina contra a COVID-19 ou apresentar o teste antígeno/PCR negativo de no máximo 48h antes do jogo.

Além disso, as bebidas alcoólicas podem ser comercializadas e não há mais a necessidade de chegar com a antecedência de 30 minutos antes das partidas. Na deliberação, há ressalva que se o estádio for dividido em setores, a presença de público em cada setor deve obedecer ao mesmo percentual.

De acordo com o governador, a nova flexibilização é resultado do avanço da vacinação e da estabilização do quadro da pandemia.

“Há um recuo da Covid-19 no estado. Decidimos flexibilizar, mas continuam valendo todas as medidas de acesso do torcedor. Graças a Deus, ao trabalho dos nossos profissionais e ao avanço da vacinação em todo o estado, temos hoje um número baixíssimo de óbitos, de novos casos e um número recorde de 22 semanas consecutivas de queda na ocupação de leitos Covid-19 nas redes pública e particular”, explicou o governador Belivaldo Chagas.