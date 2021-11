Cantora lagartense de 14 anos estreará em programa musical da TV Record

A cantora lagartense Priscila Vieira, de 14 anos, participará da segunda temporada do Programa Canta Comigo Teen, que irá ao ar no próximo domingo, 14 de novembro, às 18h, na TV Record. O programa apresentado por Rodrigo Faro pagará R$ 200 mil ao vencedor da disputa musical que conta com 100 jurados.

Procurada pela reportagem do Portal Lagartense, a mãe da cantora lagartense, Silvana Vieira, falou sobre a emoção de ver a filha participando de um programa de âmbito nacional. “Foi surreal estar ali nas gravações, porque significou a realização de um sonho. Ela é a primeira criança sergipana a participar do programa”, destaca.

Silvana ainda contou que Priscila começou a cantar aos seis anos. “A primeira apresentação dela foi no evento de dia das mães promovido pelo Colégio Nossa Senhora da Piedade. A partir dali, ela ganhou um violão e passou a fazer aulas de canto e de inglês, e ainda venceu o concurso A voz lagartense kids, realizado em 2018”, relembra.

Dona de uma voz encantadora, Priscila Vieira gosta de cantar músicas do gênero Pop/Internacional, mas em suas apresentações em bares, restaurantes, casamentos e outros eventos, ela apresenta um repertório bem eclético. “Em casamentos, por exemplo, ela pede que os noivos escolham as músicas”, observa Silvana.