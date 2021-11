Prefeitura realiza mais uma ação do projeto “Cuidando do Cuidador”

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde e Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST Regional/SE, realizou na última quinta-feira, dia 04, mais uma etapa do Projeto “Cuidando do Cuidador”, no município de Poço Verde.

O Projeto está voltado para os profissionais de saúde, com muitas dinâmicas, ressaltando a importância do autocuidado com a saúde dos trabalhadores, além da realização de práticas interativas, tais como: massagem, acupuntura auricular e orientações sobre o cuidado com a saúde.

Fonte: Prefeitura de Lagarto