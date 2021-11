Inscrições para curso de suinocultura são ofertadas pelo Senar Sergipe

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe (Senar/SE) está com inscrições abertas, até o domingo (7), para o curso online e gratuito de suinocultura.

As inscrições podem ser realizadas no site do Senar Sergipe. O curso tem carga horária de 16h e acontecerá de 16 a 19 de novembro em duas turmas, uma para aulas no turno da tarde (13h às 17h) e outra no período da noite (18h às 22h), com 20 vagas cada.

Fonte: G1 SE