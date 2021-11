Homem que teve 15 comparsas presos em Riachão é detido na Bahia

Na sexta-feira, 5, agentes do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), com o apoio de forças policiais dos municípios baianos de Alagoinhas e Conde, cumpriram um mandado de prisão contra um suspeito de cometer os crimes de tráfico de drogas e associação criminosa em Sergipe. Ele estava foragido desde 2015 e foi preso em Conde, no estado da Bahia.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe, o homem é foragido desde o ano de 2015, quando cometeu o crime com outras 15 pessoas, que foram presas no município de Riachão do Dantas.

“Essa prisão faz faz parte de um trabalho do Depatri, que vem realizando, há 15 dias, uma Força Tarefa com o intuito de cumprir mandados de prisão. Até o momento, foram cumpridos cerca de 12 mandados sobre diversos crimes, como tráfico de entorpecentes, estupros e roubos”, ressaltou a SSP/SE.