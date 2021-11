Belivaldo autoriza reforma da rodovia que liga Itabaianinha a Tobias Barreto

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, assinou, na última sexta-feira, 05, a Ordem de Serviço para a reestruturação de parte da Rodovia SE-290, no trecho entre a SE-170, em Tobias Barreto, e Itabaianinha, e do Acesso-286, que vai da SE-290, em Itabaianinha, ao povoado Ilha. Segundo o Governo do Estado, ao todo, 29,6 km serão reestruturados a partir de um investimento de R$ 14.270.143,32.

Já a obra será executada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), através do programa Pró-Rodovias, inserido no Avança Sergipe. Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), Ubirajara Barreto, essa foi a última Ordem de Serviço assinada referente ao Pró-Rodovias I.

“É a última obra que estamos dando Ordem de Serviço referente ao Pró Rodovias I, a intenção do governador é fazer o Pró Rodovias II e, quem sabe, o Pró Rodovias III. Com a reestruturação tanto de Umbaúba a Itabaianinha, bem como essa rodovia de implantação Itabaianinha a Tobias Barreto, faz com que todos esses produtos feitos aqui sejam comercializados e transportados por essa região” afirmou Ubirajara Barreto ressaltando o fato de que a obra já foi iniciada e que as máquinas estão a todo vapor na pista.

“Com 7,60 metros de largura; a obra compreenderá a reciclagem da pista com adição de brita; imprimação; pintura de ligação; camada em pavimentação asfáltica com vibroacabadora; implantação de sinalização horizontal e vertical; pintura termoplástica de faixas e zebrados; placas de Sinalização Vertical; tachas refletivas; execução da drenagem completa; e execução de base e sub-base em trechos específicos. A empresa responsável pela obra será a Camel Empreendimentos e Construções Ltda”, detalhou o Governo do Estado.

Pró-Rodovias II

Ainda durante a solenidade, o governador anunciou que, com o apoio da Assembleia Legislativa, já foram encaminhadas três cartas propostas; uma para o Banco do Brasil, na ordem de R$ 200 milhões. Outra, para a Caixa Econômica Federal, na ordem de R$ 100 milhões e a terceira para o Banco de Brasília, na ordem de R$ 100 milhões. São R$ 400 milhões para que o Pró-Rodovias II seja lançado.

“Consegui arrumar a casa. Estou pagando o servidor em dia, fornecedores, prestadores de serviço, o Estado está organizado e temos capacidade de pagamento. Com fé em Deus, serão cerca de 350 km para que a gente feche 850 km de rodovias asfaltadas no estado de Sergipe, neste momento de recuperação de rodovias, que é extremamente importante” destacou o governador, Belivaldo Chagas.