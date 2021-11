Reconhecimento: Contador lagartense será empossado na ASCC

O contador lagartense Rivaldo Junior será empossado, condecorado e diplomado como Acadêmico Imortal da Academia Sergipana de Ciências Contábeis (ASCC) na próxima segunda-feira, 8 de novembro, a partir das 18h30. A solenidade acontecerá no auditório do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), mas devido a pandemia ocorrerá com o público restrito.

“Ao tempo em que por questões de limitações no espaço e só tendo direito a levar cinco pessoas, convido a acompanhar a cerimônia através do meu Instagram @rivaldo.contabilidade que tentaremos transmitir a cerimônia ao vivo”, afirmou o contador em convite.

E finalizou: “Obrigado a todos! Conto com as orações de todos para sempre cumprir minha missão profissional zelosamente”.

Academia Sergipana de Ciências Contábeis (ASCC) foi fundada em 08 de novembro de 1977, e tem como objetivo estimular o aperfeiçoamento técnico-contábil, a pesquisa científica e o desenvolvimento cultural da Contabilidade.