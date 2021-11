Prefeitura de Simão Dias recebe máquina patrol da Codevasf

Na manhã da última sexta-feira, 5, o Município de Simão Dias recebeu uma máquina motoniveladora, patrol, da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

O ato de entrega ocorreu na sede da Codevasf, em Aracaju, com as presenças do prefeito Cristiano Viana, do senador Rogério Carvalho, do superintendente da companhia, Marcos Alves, além dos secretários, Ednei Souza (Infraestrutura e Urbanismo) e Marcelo Carregosa (Esporte, Lazer e Turismo).

Com recursos de emenda parlamentar do senador Rogério Carvalho ao Orçamento Geral da União, no valor total de R$ 470 mil, a nova patrol servirá para recuperação e melhorias das estradas rurais do município simãodiense.

“É mais uma conquista da gestão Nossa Força, Nossa Gente em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município, e faz parte do Programa Acelera Simão Dias, lançado na semana passada. O veículo chega em boa hora e será fundamental na recuperação das nossas estradas vicinais”, declarou o prefeito Cristiano Viana.

Fonte: Prefeitura de Simão Dias