Acusado de atear fogo em companheira grávida é detido pela Polícia

A Polícia Civil informa que ocorreu na última sexta-feira, 5, no bairro Atalaia, a prisão do suspeito por tentativa de feminicídio contra Emilly Rione Fagundes de Lima, jovem grávida que foi vítima de agressão que resultou em graves queimaduras em seu corpo, no último mês.

José Weverton dos Santos Silva foi preso na manhã desta sexta-feira, no bairro Atalaia, em Aracaju, por policiais do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), após expedição do mandado de prisão pelo Poder Judiciário.

O DAGV representou pela prisão preventiva tão logo iniciadas as investigações. O Departamento também coletou depoimentos e realizou os atos periciais do inquérito, que aponta o companheiro da vítima como principal suspeito da tentativa de feminicídio.

As diligências foram iniciadas a partir do registro do boletim de ocorrência do crime em questão, que ocorreu em 7 de outubro deste ano, no Bairro Coroa do Meio, na cidade de Aracaju.

Segundo a mãe da vítima, os médicos informaram que o estado de saúde de Emilly é bastante delicado e ela se encontra internada em uma Unidade Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). O suspeito pelo crime foi detido no trabalho e está à disposição da Justiça.

O caso

A jovem Emilly Rione, de apenas 18 anos e grávida de seis meses do próprio agressor expôs em suas redes sociais o crime de tentativa de homicídio, quando teve seu corpo incendiado no dia 07 de outubro, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

Em um perfil criado para clamar por justiça pela ocorrência, a vítima expõe que o autor do crime foi o próprio pai da criança que carrega, identificado como José Weverton. O acusado chegou a ficar um mês circulando até ser detido.

Fonte: Fan F1