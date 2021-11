Rotary de Lagarto realizará feijoada em prol da Apae e de obra social no Ademar de Carvalho

No próximo dia 05 de dezembro, o Rotary Club de Lagarto realizará mais uma tradicional feijoada. Desta vez, o evento terá o objetivo de angariar fundos para a manutenção da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e para a construção de um consultório odontológico no bairro Ademar de Carvalho.

Segundo o presidente do Rotary Club de Lagarto, Reinaldo Moura, a Apae tem enfrentado dificuldades com a volta as aulas e a ideia é ajudar a casa a continuar com sua briosa atuação no município.

Já em relação ao consultório odontológico, Reinaldo explicou que ele está sendo construído na sede do Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário (NRDC), sediado em frente ao Convento Rosa Venerini, no bairro Ademar de Carvalho, em Lagarto, e que a feijoada buscará recursos para adquirir materiais e instrumentos para o seu funcionamento.

Ele também afirmou que o consultório vai complementar o atendimento odontológico local e informou que a obra tem previsão de inauguração para meados de janeiro de 2022. “Nós precisamos ter o mínimo de material para colocá-lo em uso”, observou.

Como participar da feijoada

A Feijoada do Rotary poderá ser adquirida ao valor de R$ 20,00 e retirada na sede do Rotary Club, situada na Avenida Rotary, ao lado da Escola Estadual Dr. Evandro Mendes, no centro da cidade de Lagarto, no dia do evento. Para isso, os interessados deverão ligar para (79) 99928-2064.