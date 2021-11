Comandado pela Família Reis, MDB Sergipe quer Fábio Mitidieri candidato a governador

O presidente interino do Movimento Democrático Brasileiro em Sergipe (MDB/SE), Sérgio Reis, publicou uma nota prestando total apoio a indicação do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) como pré-candidato ao Governo de Sergipe pelo agrupamento liderado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD).

“O MDB compreende que Fábio Mitidieri reúne todas as condições para comandar o projeto de desenvolvimento e avanços para Sergipe, com segurança, responsabilidade e diálogo com os mais diferentes setores do Estado”, diz Sérgio na nota.

E completa: “Nosso partido e seus filiados defendem o fortalecimento do grupo e a unidade de forças em torno de um projeto que vem se mostrando sólido e vitorioso desde 2006, com a eleição de Marcelo Déda, alternando e renovando lideranças, consolidando um modelo de gestão focado no desenvolvimento com responsabilidade”.

Cabe destacar que, em maio deste ano, o deputado federal Fábio Mitidieri esteve em Lagarto, reunido com Jerônimo, Sérgio e Fábio Reis. Dali, ele saiu com o apoio público dos Saramandaias para a disputa majoritária em 2022.

Além disso, também é importante observar que a nota surge em um momento de indecisão na ala governista. É que enquanto o governador não decide quem será o seu sucessor, ganha corpo a ideia do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, que é muito próximo do deputado federal Gustinho e da prefeita Hilda Ribeiro, ser o indicado para a disputa, já que a vice-prefeita da capital é indicação do governador.

Vale lembrar que a ala governista ainda possui outros nomes para a disputa, são os do deputado federal Laercio Oliveira (PP) e do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Ulisses Andrade, o qual goza de muito respeito entre os que fazem a classe política sergipana.