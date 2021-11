Aulas da rede estadual de educação passam a ser 100% presenciais

A partir desta segunda-feira, dia 08, as escolas públicas estaduais de Sergipe estão autorizadas a retomar as aulas 100% presenciais nos diferentes níveis, etapas, anos/séries e modalidades. São 324 escolas com 165.921 alunos matriculados, de acordo com a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc).

As aulas da rede ficaram um ano e três meses funcionando somente no modelo remoto, em virtude da pandemia no novo coronavírus. No dia 17 de agosto, 116 retornaram ao presencial.

É obrigatório manter observando o protocolo sanitário estabelecido pelas autoridades locais, pela Seduc e instituições escolares.