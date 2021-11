Estudantes de Ensino Médio de todo o estado podem se inscrever na I Olimpíada de Biologia de Itabaiana

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) informa que estão abertas até o dia 27 de novembro as inscrições para a I Olimpíada de Biologia de Itabaiana (OBITA), coordenada pelo curso de Biologia da Universidade Federal de Sergipe (Campus Itabaiana). As inscrições são destinadas a estudantes de Ensino Médio das escolas públicas sergipanas e podem ser realizadas gratuitamente por meio do site da OBITA.

Conduzem a olimpíada os estudantes da graduação vinculados ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), objetivando incentivar o estudo na área da Biologia, estimulando o raciocínio científico na apresentação de soluções criativas para os problemas propostos; aproximar a Universidade do Ensino Médio de escolaridade, propiciando a familiarização com a realidade universitária; fomentar a cooperação e intercâmbio de ideias entre professores e estudantes; estimular o interesse e o prazer pela Biologia, despertando vocações para a área; e contribuir para o aperfeiçoamento e avanço da Educação Básica no Estado de Sergipe.

As provas serão realizadas em dois dias, no formato online. A primeira fase acontecerá no dia 30 de novembro, e a fase 2, em 10 de dezembro. O formulário com o caderno de questões ficará aberto para respostas no horário das 8h às 22h. Com um horário amplo, a olimpíada pretende contemplar estudantes dos três turnos (matutino, vespertino e noturno). Os alunos vencedores da olimpíada receberão prêmios, distribuídos da seguinte forma: a primeira colocação receberá a medalha de ouro e um smartphone; a segunda colocação, medalha de prata e um headphone; e a terceira colocação será contemplada com medalha de bronze e uma caixa de som bluetooth. Os alunos que ficarem na quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima colocações receberão menção honrosa e certificado.

O jovem Emerson Santos Guimarães é aluno do 2º período do curso de Biologia no Campus Itabaiana e integra o grupo do PIBID. Antes de chegar à universidade participou de olimpíadas científicas durante o Ensino Médio. “Participei de algumas olimpíadas, como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, por exemplo. Sou de Macambira e fui aluno da escola pública. Acho que ajuda bastante, tanto pelo treino de resolução de questões quanto pela diversidade de temáticas que são tratadas nas olimpíadas”, relatou.

A meta é que os estudantes sergipanos inscritos na Olimpíada deparem-se com questões de alto nível de qualidade, que exigem mais do que simples memorização dos assuntos ensinados pelos professores. A realização da Olimpíada é uma estratégia direcionada para favorecer a aprendizagem dos estudantes sergipanos e que pode aumentar os indicadores oficiais de educação em Sergipe.

A escola pode reservar um turno/horário para que os estudantes respondam às questões com o uso da internet da escola. O link para responder à prova será enviado para o e-mail que o estudante utilizou no ato da inscrição. As questões das provas são inéditas, elaboradas pelos universitários da licenciatura em Biologia do Campus de Itabaiana, em processo de revisão dupla.

Inscreva-se no linkhttps://www.even3.com.br/obita/

Fonte: Governo de Sergipe