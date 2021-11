Ágatha e Duda ficam com bronze na 3° etapa do Circuito Brasileiro

A dupla do vôlei de praia formada pela sergipana Duda Lisboa e pela paranaense Ágatha Rippel ficou com medalha de bronze na disputa da terceira etapa do Circuito Brasileiro Open.

Elas venceram a dupla Andressa e Vitória no último sábado, 06, por 2 sets a 0 com placares de 23 a 21 e 21 a 12 e ficaram com o 3° lugar da disputa.

Na campanha, Ágatha e Duda ainda venceram Taiana e Hege nas quartas de final e Elize e Thamela nas oitavas de final da competição, que foi disputada em Itapema-SC.

Fonte: Infonet