Boquim: Homem agride a esposa com golpe de gravata e acaba preso

Na noite do último domingo, 7, policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) prenderam um homem que agrediu a esposa com golpe de gravata, no município de Boquim, região sul do estado.

Após denúncia, realizada pela irmã do autor, informando que ele estava agredindo a própria companheira, a equipe policial foi até a residência do casal para averiguar o fato. No local, os militares flagraram o denunciado apertando o pescoço da vítima, com o golpe mais conhecido como gravata.

O homem foi contido e preso pelo crime de violência contra a mulher. Na delegacia, os policiais descobriram que havia uma medida protetiva em favor da vítima.

Fonte: Polícia Militar