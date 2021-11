Fábio Reis traz boa notícia para 850 famílias do alto sertão sergipano

A partir da solicitação do deputado federal Fábio Reis (MDB-SE) e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o Governo Federal, através do INCRA Sergipe, iniciou neste mês de novembro o processo para titulação de terras visando beneficiar 850 famílias do assentamento Jacaré-Curituba, entre os municípios de Canindé de São Francisco e Poço Redondo.

O início se dá através do georreferenciamento e também da supervisão ocupacional do assentamento por meio dos servidores do INCRA e agentes da UFS/FAPESE, que estão trabalhando no local, considerado o maior perímetro irrigado de todo continente americano.

De acordo com Victor Sande, superintendente do INCRA no estado, a meta é titular até o final desse ano boa parte das famílias de assentados que ocupam os lotes em área da União Federal. “É uma prioridade para este ano e que vem sendo acompanhada de perto pelo presidente da República, pela própria ministra, pelo presidente do INCRA e pelo deputado Fábio Reis, um grande parceiro nosso”, destacou Sande.

Fonte: Assessoria parlamentar