Prefeitura de Simão Dias promoverá castração em massa de cães e gatos

A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Saúde, promoverá uma castração em massa de cães e gatos através do Centro Municipal de Saúde Animal São Francisco de Assis, entre os dias 13 e 26 de novembro. A expectativa é que sejam realizadas 180 operações entre cachorros machos, gatos e gatas.

Pelo cronograma do Centro Municipal, no dia 13/11, serão atendidos 20 cachorros machos, das 8h às 12h. No dia 17/11, 50 gatos, das 8h às 17h; e no dia 24/11, 50 gatos, também das 8h às 17h. Os agendamentos para gatos podem ser realizados em 09/11 e para cães em 10/11, através do contato /WhatsApp: (79) 9.9821-5323.

O Centro Municipal de Saúde Animal São Francisco de Assis também irá realizar 60 castrações de gatas, sendo 30 no dia 19/11, das 8h às 17h; e 30 no 26/11, também das 8h às 17h. Os agendamentos podem ser realizados no 11/11.

Fonte: Prefeitura de Simão Dias