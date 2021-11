Docente do campus Lagarto da UFS lança livro em Portugal

A pandemia de Covid-19 afeta não apenas a saúde de quem foi pelo vírus, mas também a saúde mental e ocupacional de toda a população. Pensando nisso, alguns pesquisadores têm adotado a abordagem psicossocial para compreender de forma mais ampla o fenômeno. É o caso da professora Scheila Paiva, do Departamento de Fonoaudiologia do campus Lagarto, que lançou o livro “Reações Físicas, Cognitivas, Psicológicas e Comportamentais como Indicadores de Saúde à Pandemia COVID-19: um Retrato Luso-Brasileiro”, em parceria com docentes de instituições nacionais e internacionais. A publicação foi lançada no Brasil e em uma aula para a Pós-Graduação na Universidade Trás-os-Montes, em Portugal.

A docente acredita que, embora o vírus da Covid-19 seja bastante pesquisado, há uma lacuna no estudo dos impactos sociais. “Especialmente em ambientes como trabalho e escola, as consequências da pandemia vão permanecer por um bom tempo, a pesquisa e as políticas públicas de saúde devem estar atentas a isso”, pontua.

A obra conta também com artigos dos professores Carla Kalline (Enfermagem), Carlos Repeke (Odontologia), Claudia Sordi (Fonoaudiologia), Fernanda Gomes (Enfermagem), Luana Foroni (Terapia Ocupacional), Raphaela Schiassi (Terapia Ocupacional) e Roxane Alencar (Fonoaudiologia), além do intérprete de Libras Jorge Santos e discentes do mestrado (PPGCAS) e das graduações em Enfermagem e Fonoaudiologia.

Os capítulos da publicação englobam impacto nos profissionais de saúde, adaptações na Língua Brasileira de Sinais (Libras), movimento antivacina, impactos psicológicos, dentre outros.

O livro é uma parceria entre Universidade Federal de Sergipe, Universidade de São Paulo, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Católica de Petrópolis, Universidade de Trás-os-Montes, de Portugal.

