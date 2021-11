Polícia Civil elucida abandono e morte de gatos em Lagarto; autor foi indiciado

A Polícia Civil divulgou, nesta terça-feira, 9, que concluiu as investigações sobre um caso de abandono de animais em Lagarto. O caso foi identificado no dia 7 de setembro e o autor da prática foi indiciado pelo crime de maus-tratos.

De acordo com o delegado Felipe Kleber, foram quatro gatos abandonados que morreram em uma sequência de quatro dias.

“A partir de informações que correram aqui no município, identificamos o autor do abandono. Ele prestou depoimento, acompanhado de seu advogado, e assumiu que teria abandonado os animais”.

Diante disso, a Polícia Civil emitiu uma nota, na qual orienta que informações e denúncias sobre a prática de crimes contra os animais sejam comunicadas formalmente à instituição, por meio do boletim de ocorrência ou pelo Disque-Denúncia (181).

Cabe destacar que este não foi o último caso de abandono registrado em Lagarto. No último dia 27 de novembro, uma mulher abandonou três gatos novos na Praça Rui Mendes, popularmente conhecida como Praça do Forródromo, situada no centro de Lagarto. O caso foi filmado por uma câmera de vigilância.

