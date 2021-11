Polícia Militar prende homem por tentativa de estupro em Simão Dias

No início da noite dessa segunda-feira, 08, militares da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar prenderam um homem por tentativa de estupro e importunação sexual, contra a vendedora de uma loja na Cidade de Simão Dias.

A equipe Morcego Getam foi acionada pelo Ciosp 190 para averiguar uma suposta tentativa de estupro em uma loja agrícola. A proprietária informou que uma de suas funcionárias havia sofrido uma tentativa de estupro na loja, e que o agressor estava escondido em uma região de mata, nas proximidades da Rodovia Pedro Almeida Valadares.

Os militares foram imediatamente ao local realizar buscas, quando se depararam com um homem, com as características informadas pela vítima, correndo em via pública. Foi dada voz de parada, mas o suspeito desobedeceu e continuou em fuga. Ele foi alcançado e imobilizado pelos policiais.

Na delegacia, a vítima declarou que precisou ir ao depósito, que fica nos fundos da loja, e quando subia as escadas, foi agarrada e abraçada contra sua vontade. Quando tentou se desvencilhar, o homem tocou em partes de seu corpo. Segundo ela, o homem insistia em agarrar e tocar ela, mas ela conseguiu escapar e correr para pedir ajuda ao gerente da loja, que ligou pra polícia, quando o agressor fugiu.

Fonte: PM de Sergipe