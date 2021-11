Equipes sergipanas levam o Brasil ao pódio no Sul-Americano de Ginástica Rítmica

Sofia Luci e Micaela Marques conquistaram para o Clube Jardins o bicampeonato na competição. As meninas, que são comandadas pela técnica Iracema Alves, foram medalha de ouro na categoria AC3 Infantil.

– Voltamos para casa com muita gratidão por todos esses dias vividos no Sul-Americano 2021. Nossas pequeninas do Pré-infantil evoluindo e trazendo conquistas. É muito bom poder vivenciar essa experiência, principalmente depois do ano difícil que vivemos – disse Thalyta Almeida.