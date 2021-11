Idoso é atropelado no centro de Lagarto

Na noite desta terça-feira, 9, um idoso foi atropelado na Rua Treze de Julho, popularmente conhecida por Rua da Jaqueira, em frente ao Açaí da Tia Lídia, no centro de Lagarto.

Segundo informações, o idoso – que trabalha como pintor – acabou atropelado quando passou por trás de um carro que iniciava a manobra de ré.

Com o impacto, o idoso teve um corte profundo na cabeça e foi resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu), enquanto a condutora do carro teria fugido do local sem prestar socorro.

O Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) não foi acionado para acompanhar o caso.