Governo vai prorrogar o pagamento do CMais por mais três meses

O Governo de Sergipe vai prorrogar por mais três meses o pagamento do auxílio que varia entre R$ 130,00 e R$ 200,00 por mais três meses do Cartão Mais Inclusão (CMais). Para isso, o Estado encaminhou ontem, 9, à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), um Projeto de Lei que prevê a prorrogação do pagamento do benefício, que foi encerrado em outubro.

De acordo com o Governo do Estado, atualmente, o CMais contempla, no total, 6 mil beneficiários na modalidade Permanente, e mais 14 mil beneficiários nas modalidades Emergencial e Apoio Emergencial, totalizando 20 mil beneficiários em todo o estado de Sergipe.

O CMais consiste no pagamento de parcelas entre R$ 100 (com proposta de reajuste para R$ 130 neste mais recente Projeto de Lei enviado à Alese) e R$ 200 a beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), que não recebem nenhum outro auxílio estadual ou federal.

Cabe destacar que, recentemente, a Alese aprovou outro PL do Governo relacionado ao CMais, desta vez para a criação do CMais Sergipe Acolhe, voltado aos órfãos da Covid-19. A proposta contempla o pagamento mensal de um auxílio no valor de R$ 500, até o alcance da maioridade civil, somadas a ações integradas de identificação, acolhimento e amparo, para as crianças e adolescentes em situação de orfandade, bilateral ou de famílias monoparentais, em decorrência da pandemia de Covid-19 em Sergipe.