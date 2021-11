Polícia investiga suspeito de tomar cinco doses de vacina contra a Covid-19

A Polícia Civil confirmou na última terça-feira (9), que está investigando o caso de um homem que foi denunciado pela Secretaria da Saúde do Município de Aquidabã, a 104 Km de Aracaju, após uma servidora verificar que ele havia tomado cinco doses de imunizantes contra a Covid-19 no estado de Sergipe.

O secretário da Saúde de Aquidabã, Tony Maciel, disse que o homem teria sido vacinado com a primeira e a segunda dose nos meses de março e abril, da CoronaVac, no município de Pirambu. Já nos meses de maio e junho, ele teria tomado doses da Pfizer e Astrazeneca, em Aracaju. E a quinta dose, em julho, da Pfizer, em Aquidabã, quando o caso foi descoberto.

Ainda de acordo com ele, a Secretaria do Estado da Saúde (SES) foi notificada e um Boletim de Ocorrência foi registrado. Além disso, o Ministério Público de Sergipe está acompanhando o caso.

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju informou em nota que também irá formalizar a denúncia junto ao Ministério Público sobre o caso. Disse ainda que tomou conhecimento por meio da imprensa e buscou dados do usuário junto à Secretaria e Saúde de Aquidabã.

‘Em Aracaju, o usuário realizou cadastro no site da prefeitura, anexou documentação, comprovante de residência e recebeu primeira dose no drive do Parque Augusto Franco, dia 9 de maio. No dia 19 de junho, ele procurou um ponto fixo de vacinação e recebeu mais uma dose de vacina contra covid-19. Como o registro no prontuário eletrônico das pessoas vacinadas no drive leva um tempo para ser formalizado, não foi possível detectar a primeira vacina’, disse a nota.

Já o secretário do município de Pirambu, Ivamilton Nascimento, informou que assim que tomou conhecimento do fato, nesta terça-feira, comunicou de imediato à Secretaria de Estado. O secretário disse ainda que ao fazer o rastreamento, foi identificado a partir do Código Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), que a vacinação não teria ocorrido em Pirambu e nem a imunizadora cadastrada pertence ao quadro do município.