Aluna do IFS Lagarto tem projeto selecionado em 1º lugar em programa da Huawei

A estudante do Instituto Federal de Sergipe (IFS), do curso de Licenciatura em Física do Campus Lagarto, Renata Nascimento dos Santos, foi selecionada para participar do Programa Seeds for the Future 2021, promovido pela empresa de tecnologia Huawei. Ela foi escolhida com base no desempenho acadêmico, conhecimento na área de formação e domínio da língua inglesa. Durante uma semana, Renata dos Santos participou tanto de aulas quanto conversas sobre Cloud Computing, IA e tecnologia 5G, de forma remota.

Nas aulas, os alunos foram divididos em grupos para desenvolver o projeto chamado Tech4Good. O objetivo da iniciativa foi resolver um problema social por meio da implementação de tecnologias. A equipe Tech4People, que Renata dos Santos participa, teve o projeto selecionado como o melhor do Brasil e da Colômbia. Além disso, eles passaram para a próxima fase do Programa Seeds for the Future 2021. A empresa Huawei ainda vai passar as informações e orientações sobre os próximos passos para os selecionados.

“Participar desse curso foi uma oportunidade incrível para aprender e dialogar a respeito de temas atuais, e que tenho muito interesse. Além disso, conhecer mais a respeito dos aspectos da cultura chinesa por meio dos passeios virtuais, tornou a experiência ainda mais gratificante”, explicou Renata dos Santos.

Entenda o Programa – O Seeds for the Future existe desde 2015, com o objetivo de incentivar novas ideias, serviços, produtos e soluções digitais. Além disso, promover o interesse dos jovens no setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), encorajando a participação e construção de comunidades digitais em todo o mundo. Devido à pandemia de covid-19, neste ano e no ano passado foram realizadas de maneira remota.

Parceria entre IFS e a Huawei – Ações como o Seeds for the Future são promovidas no IFS por meio do programa ICT Academy. A parceria entre a Dinove e a Huawei permite a integração de tecnologias da empresa em iniciativas de ensino sobre TIC. Atualmente, 12 servidores estão em fase de treinamento de Inteligência Artificial para as primeiras etapas de implantação do programa.

“A parceria firmada entre a Huawei e o IFS, em julho de 2021, já está dando os seus primeiros frutos. A oportunidade que a Renata teve é única, tenho certeza de que será uma experiência transformadora para a aluna”, destacou a coordenadora de incubação e empreendedorismo da Dinove do IFS, Stephanie Kamarry.

Após o curso, a Huawei convidou alguns dos participantes para conhecer a sede da empresa de tecnologia do Brasil, o OpenLab e outras instalações. Renata dos Santos e a Stephanie Kamarry representaram Sergipe no encontro presencial dos participantes que mais se destacaram no Seeds for The Future 2021. Elas conheceram os diretores de diferentes setores da Huawei e o CEO da Huawei do Brasil, durante os dias 25 e 26 de outubro, em São Paulo (SP).

Conheça a empresa – A Huawei é líder global em soluções de TIC e uma das 100 marcas mais valiosas do mundo, de acordo com a Forbes. A companhia tem a visão de enriquecer a vida das pessoas por meio da comunicação e é dedicada à inovação centrada no cliente. Está presente em mais de 170 países e territórios; tem cerca de 197 mil funcionários em todo o mundo e seus serviços atendem a mais de um terço da população mundial.

Fonte: IFS