Polícia Civil prende suspeito de roubo em Lagarto

Agentes da Delegacia Regional de Lagarto prenderam um homem de 22 anos em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. O suspeito é investigado pelo roubo de uma motocicleta e de um aparelho celular, no dia 26 de agosto deste ano, no povoado Santo Antônio, em Lagarto. A prisão ocorreu na última terça-feira, 9.

Segundo a delegada regional de Lagarto, Michele Araújo, após o registro da ocorrência pela vítima, os investigadores buscaram evidências que resultassem na identificação dos dois autores do crime.

“Com os trabalhos investigativos, foi identificada parte da autoria do assalto, razão pela qual foi representada pela prisão do suspeito, que inclusive é egresso do sistema prisional e possui histórico criminal relativo a outros roubos”, detalhou.

Ainda durante a investigação, o celular da vítima foi recuperado e devolvido. Agora as diligências seguirão para a identificação do outro autor do crime e para a recuperação da motocicleta roubada.

Fonte: Polícia Civil