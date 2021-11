Guarda Municipal de Lagarto recebe certificado e carteira funcional para uso de arma de fogo

Os agentes da Guarda Municipal de Lagarto (GML), receberam na última terça-feira, dia 09, o Certificado do Curso de Manuseio e Emprego de Armas de Fogo, MEAF, pela Academia de Polícia de Sergipe – Acadepol.

A solenidade ocorreu no auditório da Faculdade Ages de Lagarto e contou com as presenças da Prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, do secretário Municipal de Ordem Pública e Defesa da Cidadania, Marcos França, de alguns vereadores municipais e diversas autoridades da ordem pública municipal, como a delegada Regional de Lagarto Michele Araujo; do subcomandante do 7º Batalhão de Policia Militar de Lagarto, major Edênio; do chefe de instrução do Tiro de Guerra, Sargento Rubens, entre outros.

De acordo com o secretário Marcos França, a prefeita Hilda conquistou as parcerias, estabeleceu um importante convênio com o Secretaria de Estado da Segurança Pública e o processo de qualificação dos agentes passou por várias etapas:

– Primordialmente os exames de aptidão psicológica, onde todos os agentes lograram êxito avançando nas fases seguintes.

– O curso teórico ministrado pela empresa paraense, DEA.

– E finalmente o curso prático, executado pela Acadepol.

Cada passo culminou na aprovação de avaliação prática, devidamente inspecionada pela Policia Federal, onde os agentes adquiriram o Porte Funcional de Arma de Fogo e passa a ser a primeira unidade do interior a ser habilitada em armamento longo como: carabina .40, espingarda calibre 12 e até a pistola .40 que são armamentos de uso restrito.

“A partir de hoje, a Guarda Municipal de Lagarto se coloca em um alto nível de qualificação, onde a concretização se dá com essa importante solenidade onde entregaremos os certificados aos guardiões concluíram com êxito todo esse processo. Graças a Deus estamos firmados, celebrados, inclusive com a carteira funcional já adquirida e devidamente registrados pela Policia Federal. É um momento ímpar em que a GML, portando armas com grosso calibre, armas longas, preparadas para ajudar e auxiliar a segurança do município, coloca nossos guardiões em um patamar elevado em relação as demais Guardas do nosso Estado”, destacou Marcos França.

A Prefeita Hilda fez questão de comemorar mais essa realização da Administração Municipal.

“Esse investimento tem um significado muito especial: Nós teremos à disposição da sociedade lagartense uma Guarda mais preparada e munida de equipamentos de maior poder de resposta no combate à criminalidade e a defesa do Patrimônio Público, e enfim, para melhorar a segurança da nossa cidade. Essa certificação e autorização dão destaque à qualidade e preparo dos agentes da GML. É mais um curso que qualifica e coloca a nossa Guarda na vanguarda do Estado. Tudo isso faz parte de um projeto de governo no sentido de qualificar todos para bem servir o cidadão”, destacou Hilda Ribeiro.

Receberam os certificados e carteira funcional respectivamente os agentes:

Alisson Monteiro de Lima, Amanda Santa Barbara Calasans, Américo Santos Costa, Antônio Claudevan Souza Santos, Cosme Iran Sabino de Araújo, Édipo Timóteo Moraes, Edson Fontes dos Santos, Fabio Junior dos Santos, Flavio dos Santos Faria, Kleber Kris Silva de Meneses e Marcelo Moraes Santos.

Com informações da Prefeitura Municipal de Lagarto