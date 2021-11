Prefeitura de Simão Dias passa a ofertar atendimento com ortopedista

A Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria de Saúde, iniciou na última quarta-feira, 10 de novembro, o atendimento com médico ortopedista na rede municipal de saúde. As consultas devem ser marcadas no Centro de Especialidades Médicas, enquanto as consultas serão realizadas na Clínica de Saúde da Família Eunice Barbosa, todas as quartas-feiras.

O prefeito Cristiano Viana destacou mais essa conquista da gestão Nossa Força, Nossa Gente para o povo de Simão Dias. “A partir de hoje a nossa administração passa a oferecer o atendimento com médico ortopedista, fruto de um trabalho sério desenvolvimento pelo nosso secretário de Saúde e vice-prefeito, Renaldo Prata”, declarou o gestor.

Além de investir em melhorias na saúde com a implantação do Terceiro Turno da Saúde e a ampliação do atendimento médico nos povoados Salobra e Triunfo, a Prefeitura de Simão Dias também reestruturou a Farmácia Básica e descentralizou a mesma para os povoados Curral dos Bois e Salobra.

Fonte: Prefeitura de Simão Dias