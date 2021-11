Igreja Verbo da Vida celebrará 16 anos de existência em Lagarto

Neste final de semana, a Igreja Verbo da Vida celebrará seus 16 anos de existência em Lagarto. Por isso, os dirigentes da mesma organizaram dois dias repleos de muita festa, celebração e adoração a Deus, “por tudo que ele tem realizado durante esses anos”.

Segundo a Igreja, as celebrações ocorrerão no próximo sábado, 13, às 19h30, e no domingo, 14, às 10h e às 18h. “Tempo de Expansão é o tema para a essa nova fase e a mensagem central que Deus colocou no coração da nossa liderança, o pastor Roberto e Celuta”, acrescenta.

Com as portas e o convite aberto a toda a população lagartense, as celebrações alusivas ao aniversário da Igreja Verbo da Vida de Lagarto ainda contará com a presença do pastor Emiliano Daniel, de Maceió, e da sua esposa, Maysa Daniel.

A Igreja Verbo da Vida de Lagarto está situada na Avenida Contorno, 739, próximo ao Ciretran. “Venha celebrar conosco! É tempo de expansão. Você é nosso convidado especial!”, convida.

Cabe destacar que, ao longo dos últimos 16 anos, a Igreja Verbo da Vida desencadeou diversas ações humanitárias no município de Lagarto, dentre as quais destacam-se a distribuição de cestas básicas, doação de mantimentos para o Hospital Universitário e a execução do Projeto Doe Amor.