Faleceu o ex-deputado e ex-conselheiro do TCE Reinaldo Moura

Na manhã desta quinta-feira, 11, o radialista, ex-vereador de Aracaju, ex-deputado estadual e ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE), Reinaldo Moura, de 77 anos, faleceu. Ele estava internado desde a última terça-feira, 09, no Hospital Primavera, em Aracaju, após ser diagnosticado com um Aneurisma de Aorta e passar por uma cirurgia que durou cerca de 10 horas.

Reinaldo era pai do ex-deputado federal André Moura, o qual, ainda na manhã de hoje, por meio de sua assessoria de comunicação, fez uma postagem em sua conta no Twitter, informando que o quadro clínico de Reinaldo era grave e que ele continuava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Além disso, desde ontem, 10, amigos e familiares compartilharam informações nas redes sociais com pedido de doação de sangue para Reinaldo, que necessitava de sangue do tipo O-. Já o passamento do ex-deputado e ex-conselheiro foi confirmado pela assessoria de comunicação do Hospital Primavera.

Após a morte, André usou as redes sociais para homenagear seu pai, ao qual agradeceu por tudo.