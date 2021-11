Prometido na eleição, auxílio de R$ 200,00 para famílias vulneráveis é aprovado na Câmara de Lagarto

Na manhã desta quinta-feira, 11, a Câmara de Vereadores de Lagarto aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 60/2021, de autoria da Prefeitura Municipal de Lagarto, que institui o Cartão Lagartense Cidadão. Ele pagará um auxílio mensal, de forma permanente, de R$ 200,00 para famílias em situação de vulnerabilidade social ou que tiveram seus direitos violados.

Procurado pela reportagem do Portal Lagartense, o secretário Municipal do Desenvolvimento Social e Trabalho, Valdiosmar Vieira, explicou que o cartão permitirá as famílias comprar alimentos, remédios, gás de cozinha e ítens de higiene pessoal nos estabelecimentos comerciais da cidade de Lagarto que estão credenciados junto ao Banese.

O Projeto de Lei aprovado na Câmara permite à Prefeitura de Lagarto distribuir o Cartão Lagartense a 1.000 famílias. Diante disso, Valdiosmar informou que a inserção dos beneficiários ocorrerá de maneira automática, já que o programa terá como base os inscritos no Cadastro Único do Governo Federal.

“Inicialmente, vamos priorizar o cadastro das mães de crianças com idades entre 0 e 3 anos, que são chefes de família, estão desempregadas e não recebem o Bolsa Família, mas que estão com o cadastro único atualizado. Depois disso, vamos incluir todos os outros grupos vulneráveis. Tudo será feito de maneira automática, mas os beneficiários serão chamados para uma avaliação social”, observou.

Valdiosmar também explicou que, nesta primeira etapa, prevista para ser lançada ainda em novembro, cerca de 350 mães serão contempladas e que os beneficiários não poderão sacar os R$ 200,00. “É importante destacar que quem recebe o Renda Cidadã não será excluído e que o benefício desta Cartão não poderá ser sacado nos correspondentes bancários”, frisou.

Cabe destacar que o Cartão Lagartense Cidadão foi uma promessa de campanha da prefeita reeleita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade). Ele foi prometido na reta final da corrida eleitoral de 2020.