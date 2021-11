Etapa Nacional do Brasileiro de Badminton começa nesta quinta-feira em Aracaju

Está tudo pronto para o início da Etapa Nacional do Campeonato Brasileiro Interclubes CBI – CBC / Etapa Nacional 2021 de Badminton, que acontece em Aracaju, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, entre os dias 11 e 14 de novembro. O evento é uma promoção do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) / Superintendência Especial de Esportes (Supee), em parceria com a Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) e Federação Sergipana de Badminton (FSBd).

A competição acontece em quadras especiais, montadas no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira e contará com a participação dos maiores nomes dessa modalidade esportiva, que a cada dia ocupa mais espaço no cenário esportivo do Brasil. A competição é seletiva para o Campeonato Sul-americano, que acontece em Joinville-SC no final deste mês, daí contar com um grande número de participantes.

Além das categorias Principal e Jovens (Sub 19 e Sub 17), divididos em Série A e B, o evento terá as categorias Sub11, Sub13 e Sub15, que serão disputadas em séries únicas nas modalidades Simples Masculina (SM), Simples Feminina (SF), Duplas (Masculina (DM), Feminina (DF) e Mista (DX).

Para o vice-presidente da Confederação Brasileira de Badminton, o sergipano Wendel Oliveira, a perspectiva é de que a competição seja repleta de êxito, pois contará com grandes nomes desse esporte o Brasil como Francielton Farias, Fabricio Farias, Jaqueline Lima, Sania Lima, Samia Lima, Juliana Viana, Tamires Santos e Jeisiane Santos, todos medalhistas Pan-americanos.

O equipamento para montagem das quadras chegou na última segunda-feira (8) a Aracaju e os trabalhos de instalação foram iniciados na terça (9) e a previsão é que até o final da manhã desta quarta-feira os serviços sejam concluídos.

São oito espaços, montados na quadra central do Constâncio Vieira. Esses espaços proporcionam a realização de oito partidas simultâneas, de duplas ou individuais. Ainda por conta das medidas restritivas, de combate e prevenção do coronavirus, o evento não contará com a presença de público. Segundo Wendel Oliveira, apenas os atletas, comissões técnicas e convidados, todos testados ou vacinados com a segunda dose, terão acesso ao ginásio Constâncio Vieira.

