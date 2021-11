Homem é preso em Lagarto após insistir em ameaças contra a ex-mulher

Na última quinta-feira, 11, um homem de 34 anos que responde a um processo criminal pelo crime de ameaça contra sua ex-mulher e por descumprir a ordem judicial de afastamento da vítima foi preso, em Lagarto, por agentes da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis e da Delegacia Regional do município. A detenção foi resultado do cumprimento de um mandado de prisão preventiva.

Segundo a Polícia Civil, as investigações sobre o caso foram concluídas em 2020, quando culminaram com a ordem de afastamento. Porém, o preso continuou a praticar violência moral e psicológica contra sua ex-mulher, ofendendo-a com palavras depreciativas, ameaçando-a de morte, até que recentemente foi até a casa dela à noite e desligou o contador de energia, com ameaças para assustar ela e seus filhos.

“A vítima de violência doméstica quando procura a delegacia de polícia já está em situação de risco, pois até conseguir denunciar, vencer o medo, já passa por um ciclo de violência que a deixa fragilizada. Quando a mulher manifesta a necessidade de ser protegida em uma delegacia, a autoridade policial encaminha de imediato os pedidos de medidas protetivas, que é analisado pelo juiz e o agressor é intimado para se afastar da vítima e não entrar em contato com ela por qualquer meio. Caso descumpra, poderá ser preso preventivamente além de responder por mais um crime, o do descumprimento de medida protetiva de urgência”, disse a delegada de polícia Marcela Souza, que coordenou as equipes atuantes no caso.