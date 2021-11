Policiais de Lagarto e Tobias prendem estelionatário que aplicava golpes contra distribuidoras de bebidas

No final da tarde da última quarta-feira, 10, Sydney Vieira de Souza e Silva, de 44 anos, foi preso em flagrante pelo crime de estelionato contra distribuidoras de bebidas instaladas em Sergipe. A prisão foi executada em Aracaju, por policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com o apoio das Delegacias Regionais de Tobias Barreto e Lagarto e do 11º Batalhão de Polícia Militar de Tobias Barreto.

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP-SE), Sydney – que é natural de Recife-PE – utilizava um automóvel alugado para se deslocar por diversos municípios sergipanos e, junto as distribuidoras de bebidas, adquiria grandes quantidades de cerveja e simulava a realização do pagamento via Pix, o qual nunca era concluído. Assim, as mercadorias eram levadas sem a efetivação da compra.

De acordo com informações apuradas pelos policiais, Sydney – utilizando-se da mesma estratégia – praticou o mesmo crime em Pernambuco. “A partir de agora, o suspeito encontra-se à disposição da Justiça. As investigações continuam para tentar saber as dimensões dos prejuízos causados aos estabelecimentos”, adiantou a SSP-SE.