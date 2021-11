Belivaldo autoriza concurso público para contador em Sergipe

Na última quinta-feira, 11, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, autorizou a realização de um concurso público para o provimento de 55 vagas para o cargo de contador do Estado.

Segundo o Governo de Sergipe, a autorização decorre da demanda existente entre os contadores do Estado e foi possibilitada com o envio de um projeto à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), alterando a legislação atual para a criação de 43 novos cargos de contador pertencentes aos quadros da Administração Direta, do Poder Executivo Estadual.

“A proposta [encaminhada à Alese] considera a busca constante da profissionalização do Serviço Público por meio da valorização das carreiras essenciais do Estado, bem como a notória especialização no campo profissional da Contabilidade Pública”, destacou o Governo de Sergipe.